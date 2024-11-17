Hegseth’in Tecavüz İddiaları ve Para Ödemesi

HAÇLI DÖVMELİ SAVUNMA BAKANI ADAYI HAKKINDA ŞOK EDEN İDDİALAR

Washington Post’un haberine göre, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın Savunma Bakanı olarak onayladığı ve Haçlı dövmeleriyle dikkat çeken eski asker Pete Hegseth hakkında ciddi iddialar ortaya atıldı. 2017 yılında bir kadına tecavüz ettiği ve olayın üstünü kapatmak için kadına büyük miktarda para verdiği iddia ediliyor. Hegseth’in, Fox News’in düzenlediği ve Cumhuriyetçi Parti üyelerinin katıldığı bir etkinlikte sarhoş olduğu belirtiliyor.

TEK BİR ANLIK YAŞANAN OLAYIN SONUÇLARI

Hegseth, etkinlik sonrası kendisine refakatçi olarak bir kadın istedi. Kimliği açıklanmayan bir Fox News çalışanı, kadını Hegseth’in odasına götürdü. Hegseth, kadını odaya alarak burada tecavüz etti. Washington Post’un eriştiği ifadelere göre, kadın olay esnasında sarhoş olduğunu ve yaşananları hatırlamakta zorluk çektiğini ifade etti. Olayın ardından kadının üzerinde yapılan analizlerde semen izleri bulunduğu belirtildi. Ayrıca, kamera kayıtlarında Hegseth’in, kadınla birlikte odasına girdiği ve uzun süre orada kaldıkları görülüyor. Hegseth, olay hakkında “katiyen hatırlamadığını ve kadının ismini anımsamadığını” söyledi.

PARA ÖDEYEREK SUSMAYA ZORLADI

Olay sonrasında kadın, kocasıyla beraber Hegseth’ten şikayetçi oldu. Washington Post’un haberine göre Hegseth, kadının avukatıyla, kendi avukatı aracılığıyla görüşerek kadının şikayetini geri çekmesi ve sessiz kalması için ona yüklü miktarda para ödedi. Hegseth’in avukatı, Aralık 2020’de kadının bir avukata başvurduğunu ve hukuki işlemler başlattığını kaydetti. Avukat, “Hegseth’in, şikayetçinin evliliğinin sağlığı için sürdürdüğü bir yalanın üzerine gittiğini” belirtti. Ayrıca, Hegseth’in “o dönemde MeToo hareketinin zirvede olduğunu bilen birisi olarak, önemli ölçüde azaltılmış bir miktar karşılığında bir uzlaşmaya varmaya karar verdiği” vurgusu yapıldı. Haberin ardından Hegseth veya Trump, konuda herhangi bir açıklama yapmadı.