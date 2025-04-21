Hegseth, Medyayı Yalan Habercilikle Suçladı

ABD SAVUNMA BAKANI HEGSETH’İN YEMEN AÇIKLAMALARI

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen’e yönelik saldırı planlarını kendisine ait Signal uygulaması üzerinden paylaştığına dair iddialara gazetecilerin yönelttiği sorularla tepki gösterdi. Hegseth, Beyaz Saray bahçesinde gerçekleşen Paskalya töreninde basın mensuplarının Yemen’le ilgili sorularını yanıtladı. New York Times gazetesinde yer alan ve Hegseth’in Yemen’e saldırı planlarını bazı yakınlarıyla paylaştığı iddiası üzerindeki sorulara karşı çıkarken, bu tür haberlerin bazı medya kuruluşları tarafından sürekli olarak aleyhine kullanıldığını öne sürdü. “Bunlar bir sürü yalan haber için Pulitzer aldılar, defalarca aldatmacalar üzerine bir sürü yalan için Pulitzer aldılar” diyerek medyanın bu tutumunu eleştirdi.

BAKANLIKTAKİ ÇALIŞANLARLA İLGİLİ İDDİALAR

Bakan, bazı kişilerin Pentagon’dan uzaklaştırıldığını hatırlatarak, “Hoşnutsuz bazı eski çalışanlardan anonim kaynaklar alıyorlar ve sonra insanların itibarlarını mahvetmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı. Hegseth, bu tür iddiaların pek önem taşımadığını ve kendilerinin “yalan haber medyasıyla” bu nedenle mücadele ettiklerini belirtti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile bu konu hakkında konuşup konuşmadığına dair soruya da “Başkan’la konuştuk ve sonuna kadar aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz” yanıtını verdi.

TRUMP’TAN HEGSETH’E DESTEK

Törende basın mensuplarına konuyla ilgili sorular yönelten Trump, medyayı “yalan habercilik” yapmakla itham etti ve Hegseth’in görevini başarıyla yürüttüğüne dikkat çekti. Trump, “Yine mi Signal konusunu soruyorsunuz, başka sorunuz yok mu?” diyerek, Hegseth ve Pentagon’un “Yemen’de çok iyi işler çıkardığını” vurguladı. Hegseth’in, ABD ordusunun 15 Mart’ta Yemen’de Husilere gerçekleştireceği saldırılara dair hassas bilgileri, yakınlarıyla paylaştığı iddia ediliyordu.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, yeni bir savunma bakanı arayışında olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. NPR tarafından gündeme getirilen ve Amerikan medyası tarafından yayımlanan bir haber, Beyaz Saray’ın resmen yeni bir savunma bakanı arama sürecine girdiğini öne sürdü. Ancak Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu haberin gerçeği yansıtmadığını ve tamamen yanlış olduğunu belirtti. Leavitt, Trump’ın Hegseth’e olan tam desteğini de açıkladı.

MEDYA VE SAVAŞ PLANLARI ÜZERİNE DİSKUSYON

The Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Yemen’deki savaş planlarının tartışıldığı mesajlaşma grubuna dahil olduğunu ve “Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi” başlığıyla kaleme aldığı yazısında, Hegseth’in gruba gönderdiği mesajda Yemen’e yönelik saldırılara dair detayların yer aldığını söyledi. Hegseth, Goldberg’in savaş planlarını görmediğini ve medyanın aldatmacaları yaydığını ifade ederek bu durumu eleştirdi. Pentagon’un Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins, Bakan Hegseth’in Yemen’deki Husilere yönelik saldırılarla ilgili zaruri askeri bilgileri paylaşması üzerine bir soruşturma başlattı.