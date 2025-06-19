Hegseth, Ordunun Emirlere Hazır Olduğunu Belirtti

ABD SAVUNMA BAKANI HEGSETH’İN SENATO’DA YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bakanlığının 2026 bütçesiyle ilgili olarak Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde düzenlenen oturumda çeşitli soruları yanıtladı. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin olası müdafası hakkında yöneltilen soruları geçiştiren Hegseth, ordunun Başkan Donald Trump’ın emirlerine hazır olduğunu belirtti.

İRAN’A GÖNDERİLEN MESAJ

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’ı uyararak, “Nükleer program konusunda anlaşma yapması için Başkan Trump’ın çağrılarını dikkate almalıydılar. Trump’ın sözü bir anlam taşır, dünya bunu anlıyor. Savunma Bakanlığı’nda işimiz, seçeneklerle hazır beklemektir. Şu anda tam olarak bunu yapıyoruz” dedi. Bu açıklama ile İran’a dikkat çekti ve ABD’nin mevcut durumu ile ilgili hazırlığını vurguladı.

CAYDIRICILIKLA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

Trump yönetiminin “caydırıcılığı yeniden tesis etme” çabalarına dair bir soru üzerine Hegseth, “Bu ortamda zaten büyük ölçüde caydırıcılığı yeniden tesis ettik. Asıl soru, önümüzdeki günlerde bunun hangi yöne evrileceği” şeklinde bir yanıt verdi. Bu yorum, ABD’nin savunma politikalarının geleceği hakkında ipuçları veriyor.