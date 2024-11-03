Heidi Klum’un Açık Sözlülüğü Herkesi Şaşırttı

HEIDI KLUM’UN GENÇ YAŞTA KEŞFİ

Alman süper model Heidi Klum, birçok ünlü meslektaşı gibi genç yaşında fark edilerek modellik kariyerine adım atmıştır. Yarışmalara katılması için teşvik edilen Klum, yıllar boyunca Victoria’s Secret için modellik yapmış ve dünyanın en büyük süper modellerinden biri haline gelmiştir. Son yıllarda ise televizyonların en popüler yarışma programlarından biri olan America’s Got Talent’te jüri üyesi olarak ekranlara gelmektedir.

SOFIA VERGARA İLE JÜRİ GÖREVİ

Heidi Klum, uzun süredir America’s Got Talent yarışmasında Sofia Vergara ile birlikte jürilik yapıyor. Programda sergiledikleri performans ve enerjileri izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. İkili, yarışmaya getirdiği dinamik ve eğlenceli atmosferle dikkat çekiyor.

AÇIK SÖZLÜLÜĞÜYLE TANINIYOR

Ünlü model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açık sözlülüğü ile özel hayatı hakkında sıkça gündeme geliyor. Evlilikleri ve ilişkileri hakkında sorulara yanıt vererek takipçileri ile etkileşimde bulunuyor. Bu durumu, onun gündemden düşmemesini sağlıyor.