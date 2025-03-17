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Heimlich Manevrası İle Kurtarılan Kişi

OLAY ANINDA YARDIM GELİYOR

Ankara’da soluk borusuna yemek kaçan bir kişi, yanındaki masada oturan bir vatandaşın gerçekleştirdiği ‘heimlich’ manevrasıyla kurtarıldı. O andaki gelişmeler, mekanın güvenlik kamerasına yansıdı.

HEIMLICH MANEVRASI İLE KURTULMA

Olay, Çankaya’daki bir kafede meydana geldi. Yanındaki adamın nefes borusuna yemek kaçtığını fark eden bir kişi, hemen müdahalede bulunarak yardım etti. ‘Heimlich’ manevrası sayesinde tekrar nefes almaya başlayan adam kurtarılırken, o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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