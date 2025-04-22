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Hekimhan’da 26 Çiftçiye Nohut Tohumu

TAKİBİN BAŞLANGICI

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 26 çiftçiye Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde toplamda 13 ton nohut tohumu dağıtıldı. Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Sakarya İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çiftçilerin üretime devam ettikleri sürece her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

DESTEKLERİN DEVAMI

Günlü, daha önce üreticilere çeşitli destekler sağladıklarını ifade ederek, “Çiftçimizin ve tarımın yanında olmaktan dolayı ziyadesiyle mutluyuz. Sizler üretmeye ve çalışmaya devam ettikçe bizler her zaman yanınızda olacağız. Çiftçimiz daha iyi üretsin, daha çok kazansın diye uğraşmaktan geri durmuyoruz.” dedi. Günlü, çiftçilere üretim ve çalışmaktan geri durmamaları gerektiğini de vurgulayarak, “İnşallah rabbim bu tür etkinliklerin sayısını arttırsın.” şeklinde konuştu.

Nohut Tohumu Dağıtımı

Törenin ardından, 26 üreticiye 13 ton nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Bu etkinlik, tarım sektöründe üreticilere sağlanan desteğin devam ettiğini gösteriyor.

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