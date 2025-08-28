Hekimhan’da Beton Mikseri Devrildi

BETON MİKSERİ DEVRİLDİ

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, bir beton mikserinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, saat 11.45 sıralarında Hekimhan-Kuluncak yol ayrımındaki Yılan Köprü mevkiinde meydana geldi. Olayla ilgili alınan bilgilere göre, E.A. yönetimindeki 44 AFL 763 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Kazayla ilgili olarak derinlemesine bir inceleme başlatıldı.