Hekimhan’da İki Tren Çarpıştı

KAZA AYRINTILARI

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Kaza, öğle saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi’nin yakınlarında gerçekleşti. Çarpışan trenler, demir cevheri ve yakıt yüklüydü.

YARALI MAKİNİST VE MÜDAHALE

Kazanın ardından durumun aciliyetiyle bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye, UMKE ve jandarma sevk edildi. Kaza sonucunda ismi henüz öğrenilemeyen 1 makinist yaralandı. Yaralı makinist, sağlık ekibinin müdahalesinin sonrasında Hekimhan Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak teknik inceleme süreci başlatıldı. Olayın sebebini öğrenmek amacıyla yetkililer çalışmalarına devam ediyor.