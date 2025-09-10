Haberler

Hekimhan’da İki Tren Çarpıştı

KAZA AYRINTILARI

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Kaza, öğle saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi’nin yakınlarında gerçekleşti. Çarpışan trenler, demir cevheri ve yakıt yüklüydü.

YARALI MAKİNİST VE MÜDAHALE

Kazanın ardından durumun aciliyetiyle bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye, UMKE ve jandarma sevk edildi. Kaza sonucunda ismi henüz öğrenilemeyen 1 makinist yaralandı. Yaralı makinist, sağlık ekibinin müdahalesinin sonrasında Hekimhan Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak teknik inceleme süreci başlatıldı. Olayın sebebini öğrenmek amacıyla yetkililer çalışmalarına devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tatvan’da 4 Göçmen, 1 Organizatör Yakalandı

Tatvan'daki jandarma operasyonunda 4 Afgan kaçak göçmen ve bu kişilerin organizatörleri yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.
Haberler

Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

