Hekimhan’da Orman Yangını Söndürüldü

YANGIN MÜDAHALESİ OLDU

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, öğle saatlerinde Hekimhan ilçesi Molla İbrahim Mahallesi’nde gerçekleşti.

BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan ormanlık alanda henüz kesin bir sebep belirlenemeden yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine, olay yerine hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yoğun gayretleri sonrasında yangın kontrol altına alınarak etkili bir şekilde söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak bir inceleme süreci başlatıldı.