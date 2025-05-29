Hekimhan’da Proje Tepkisi Artıyor

TEPKİLER ARTIYOR

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, Akmağara mevkiinde Saya Madencilik A.Ş. tarafından gerçekleştirilen maden ocağı kapasite artışı, cevher zenginleştirme tesisi ve mobil kırıcı projesine yönelik tepkiler giderek artıyor. Projeye ilişkin hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun, yeterli bilimsel ve çevresel analizler yapılmadan hazırlandığı ve bölge halkının görüşlerinin göz önünde bulundurulmadığı ifade ediliyor.

HALK ÇAĞRIDA BULUNUYOR

Hekimhan halkı, mahalle muhtarları, çevre gönüllüleri ve doğa savunucuları, bu projeye itirazlarını kamuoyuyla paylaşarak yetkililerden işlemi durdurmaları yönünde çağrıda bulunuyor. Malatya Hekimhan Seydimehmet Derneği Başkanı Abidin Taşcı, projenin bölge halkının görüşleri dikkate alınmadan ve yeterli bilimsel ile çevresel değerlendirmeler yapılmadan oluşturulduğunu vurguladı. Taşcı, projenin “doğal yaşam alanlarını, tarım arazilerini, su kaynaklarını ve yerel halkın yaşam kalitesini ciddi biçimde tehdit ettiğini” belirtti.

TALEPLER DİLE GETİRİLİYOR

Hekimhan ve çevre yerleşimlerini olumsuz etkileyebilecek potansiyele sahip olan bu projeye karşı tavır aldıklarını söyleyen Taşcı, taleplerini şu şekilde sıraladı: “ÇED raporunun sürecinin iptal edilmesi, bağımsız bilim insanları, yerel halk ve çevre örgütlerinin görüşleriyle yeniden, şeffaf bir biçimde değerlendirilmesini istiyoruz.” Projeye sessiz kalmayacaklarını dile getiren Taşcı, “Doğamızı, suyumuzu, toprağımızı ve geleceğimizi korumak için herkesi bu sürece duyarlı olmaya çağırıyoruz. Hekimhan’ın ve Akmağra’nın doğal yapısına zarar verecek hiçbir projeye sessiz kalmayacağız” dedi.