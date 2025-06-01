Hekimhan’da Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

TRAKTÖR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir traktör devrildi ve sürücüsü hayatını kaybetti. Ömer Gökçe (56) yönetimindeki plakası bilinmeyen traktör, Kocaözü Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda devrildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekiler olayı görerek hemen ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gökçe’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Gökçe’nin cenazesi, Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.