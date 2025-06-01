Hekimhan’da Traktör Devrildi, Sürücü Öldü

HEKİMHAN’DA TRAKTÖR KAZASI
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir traktör devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Ömer Gökçe (56) yönetimindeki plakası tespit edilemeyen traktör, Kocaözü Mahallesi’nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekiler durumu yetkililere bildirerek olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, Gökçe’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Gökçe’nin cenazesi Hekimhan Devlet Hastanesi morguna alındı.