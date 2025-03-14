Hekimlere Samsunspor Forması Hediye Edildi

HEKİMLER SAMSUNSPOR FORMASI GİYDİ

Samsun’da bir hastanede görev yapan tüm doktorlara, şehrin en büyük spor markası olan Samsunspor’un forması hediye edildi. VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde düzenlenen etkinlikte hastane bahçesinde ilk önce toplu bir fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Hekimler, Samsunspor formalarıyla poz vererek etkinliğin coşkusunu yansıttı. Etkinliğe katılan hekimlerin sevgi dolu ve dayanışma ruhu, 14 Mart Tıp Bayramı’na özel anlamlı bir atmosfer yarattı.

HEKİMLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

VM Medical Park Samsun Hastanesi Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, etkinlikle ilgili olarak “Samsunspor’umuz bu sezon tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma şansına çok yakın. Bu gurur verici süreçte, biz de Medical Park ailesi olarak şehrimizin takımına hekimlerimizle birlikte destek olmak istedik. 14 Mart Tıp Bayramı gibi özel ve anlamlı bir günde, hem meslektaşlarımızın bayramını kutluyor hem de Samsunspor’a olan bağlılığımızı ve inancımızı hep birlikte ortaya koyuyoruz. Tüm hekimlerimize özverili çalışmaları için teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Etkinlikte ayrıca öğrencilerin 14 Mart Tıp Bayramı’na özel resim çalışmaları da dikkat çekti.