Hekimlerin İş Bırakma Eylemi Sürüyor

TEPKİLER SÜRÜYOR

Aile hekimleri ve meslek örgütleri, “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” için “eziyet yönetmeliği” tanımını yapıyor. Ülke genelinde 3 gün süren iş bırakma eylemlerinin ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB), 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Türk Tabipleri Birliği, sağlık bakanlığına yönelik uyarılarda bulunarak, “Bu gidişi kabul etmiyoruz. ‘Eziyet Yönetmeliği’ geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir.” açıklamasıyla, meslek onuru ve halk sağlığı için 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde iş bırakacaklarını kamuoyuna bildirdi.

Yeni yönetmelik ile hasta ve hekim arasındaki ilişkinin müşteri ilişkisine dönüştüğüne dikkat çeken hekimler, yönetmeliğin iptal edilmesinin zorunlu olduğunu vurguluyor. Bu eylemler, sağlık sistemindeki sorunlara karşı bir ses yükseltme çabası olarak öne çıkıyor.