Hekimlik Meslek Kanunu Taslağı Tamamlandı. Hekimlerin Hakları Güçleniyor. Taslak, Geniş Katılım ile Hazırlandı. Hekimler İçin Devrim Nitelikli Düzenleme. Kamu Bütçesine Yük Getirmeyecek. Meclis Onayı Bekleniyor

Hekimlik Meslek Kanunu Taslağı Tamamlandı

HEKİMSEN GENEL BAŞKANI ADİL KURBAN’IN AÇIKLAMALARI

HEKİMSEN Genel Başkanı Dr. Adil Kurban, Hekimlik Meslek Kanun taslağının hekimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlandığını dile getiriyor. “Bu metin masa başında değil, doğrudan sahadan gelen taleplerle oluşturuldu” diyen Kurban, her başlığın küçük gruplar halinde çalışan hekimler tarafından tartışıldığını vurguladı. Ayrıca, taslağın özlük hakları konusunda devrim niteliğinde düzenlemeler içerdiğini belirtiyor.

HEKİMLERİN ÖZLÜK HAKLARINI GÜÇLENDİRME AMACI

HEKİMSEN, hekimlerin özlük haklarını güçlendirmeyi, çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve mesleklerini güvenli bir şekilde icra etmelerini sağlamayı hedefleyen Hekimlik Meslek Kanunu taslağını tamamladı. Taslak, hekimlerin sosyal, mali ve mesleki haklarını kapsamlı bir biçimde düzenleyip meslek standartlarını yeniden tanımlıyor. Dr. Kurban, hekimlik mesleğine dair uzun süredir devam eden mevzuat eksikliklerinin ciddi sorunlara yol açtığını ifade ediyor.

HAZIRLAMA SÜRECİNDE GENİŞ KATILIM HEDEFİ

Hekimlik Meslek Kanunu taslağının hazırlanma sürecinde mümkün olan en geniş katılımı sağlamaya çalışıldığını söyleyen Dr. Kurban, “Sosyal medya, kamuya açık gruplarda ve çeşitli platformlar üzerinden hekimleri bu çalışmaya dahil olmaya davet ettik” diyor. Ayrıca, katılımcıların desteklediği detaylı ve bilimsel bir hazırlık sürecinin yürütüldüğünün altını çiziyor.

KAMU BÜTÇESİNE YÜK GETİRMEYECEK

Taslak ile ilgili maliyet konusuna da değinen Dr. Kurban, “Bu yasa kamu bütçesine yük getirmeyecek. Aksine, daha düzenli ve planlı bir sağlık sistemi sayesinde kısa sürede maliyetleri azaltacak bir yapı sunuyor” ifadesini kullanıyor.

TBBM’YE ÇAĞRI

Son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çağrıda bulunan Dr. Kurban, “Bu tasarıyı onaylayacak olan meclis üyeleri, bizce tıbbın geleceğine en büyük katkıyı sunmuş olacaklar. Bu nedenle, tasarının bir an önce yasalaşmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuşuyor.