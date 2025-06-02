HEKİMSEN Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, kamu çalışanlarının hakları için dosyayı sundu. Adaletli sistemi vurguladı. Adaletsizlikler kabul edilemez, dedi. Memurların maaşları enflasyonla eridi. Harcırah ödemeleri artırılmalı, açıkladı. Çalışmalara ek ödemeler ve nöbet hakları dahil

KAMU ÇALIŞANLARININ HAKLARI İÇİN TALEP DOSYASI SUNULDU

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci kapsamında kamu çalışanlarının haklarını içeren 178 maddelik geniş bir talep dosyasını hükümete sunduklarını bildirdi. Kurban, amaçlarının daha kapsayıcı, adil ve memuru koruyan bir sistemin devlet yapısında gelişimi olduğunu belirtti. Kamu sektöründe işçi ile memur arasında büyük adaletsizlikler yaşandığını ifade eden Kurban, bu adaletsizliklerin kabul edilemez boyutlara ulaştığını vurguladı. “2019 ve 2020’lerde, acilde çalışan bir hemşire ile doktor arasındaki ücret farkı neredeyse yoktu. Ama kamu işçisi olan bir ambulans şoförü her ikisinden de daha fazla alıyordu. Bugün bile, hastanelerde nöbet tutan temizlik işçilerimiz, kamu işçisi olduğu için doktordan veya uzman doktordan üç kat fazla nöbet ücreti alabiliyor. İşçilerimizle ilgili avantaj ve haklar var ancak memurlarımız birçok resmi bayram tatilinde fazla mesai yapmış gibi kabul edilmez. O günlerde herkes bayram yaparken, çalışsalar bile fazla mesai parası alamıyorlar. Ayrıca aldıkları çalışma saatleri de sınırlı. Örneğin bir uzman hekim 7-8 nöbet tutarken sadece 5 nöbet parası alıyor ama bu pek bilinmiyor” dedi.

HEKİMSEN’in uzman ekibiyle kapsamlı ve bilimsel temellere dayalı bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Kurban, sunulan 178 maddelik talep dosyasının kamuoyuna, hükümete ve tüm kamu çalışanlarına bir ‘hediye’ niteliğinde olduğunu aktardı. Kurban, “Toplu sözleşme süresinin bir yıl ile sınırlandırılmasını istiyoruz. Toplu sözleşmeler, enflasyon ortamında iki yılda bir yapılamaz. Artış oranlarında anlamlı bir fark talep ediyoruz. Günümüzde talep edilen rakamların daha makul seviyelerde belirlenmesi gerekiyor. Çünkü memur kesimimizin maaşları enflasyon karşısında erimiş durumda” dedi.

HEKİMSEN’in talep dosyasının tasarı olarak kabul edilmesi halinde Türkiye’nin sağlık alanında zirveye ulaşacağını ve ekonominin bundan fayda sağlayacağını belirten Adil Kurban, “Devlet memurlarının kiraya yardımını çok daha objektif ve gerçekçi seviyelerde talep ettik. Emziren memura süt yardımından, ölüm, yol, yemek, giyecek yardımlarına kadar kapsamlı talepler mevcut. Emekli memurların da sosyal yardımlardan faydalanmasını istiyoruz. Harcırah ödemelerinin üç kat artırılmasını talep ediyoruz. Sürekli görev yolluklarının tayin olan kurucu ödenmesi uygulama birliği sağlanmalı ve emekli yol harcırah tazminatının artırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Hastalık raporlarında ana maaş kesintisinin yapılmaması gerektiğini de ekleyen Kurban, icra kesintilerinin birbirleriyle sınırlandırılması ve ek ödemelerin kapsam dışı bırakılması gerektiğini açıkladı. Doğal afetlerde görev alan personele ilave ödeme yapılması gerektiğinin altını çizen Kurban, “Atama yönetmeliği güncellenene kadar, mali haklar açısından, döner sermaye personelinin genel bütçeden aldığı maaşlarla ilgili kapsamlı bir çalışmamız var. Çalışmalarımız teşvik ek ödemeleri ve fazla mesai icap nöbetlerini kapsıyor. Üniversite hastanelerinde çalışan hekimlerin, adli tıp kurumunda görev alan hekimlerin ve ADSM’lerde görev yapan diş hekimlerinin düşünülmesi gereken talepleri var. Herkesi kapsayan, herkesin hakkını esas alan çok kapsamlı bir çalışma mevcut” şeklinde konuştu.

– KOCAELİ