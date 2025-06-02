Hekimsen’in 178 Maddelik Talep Dosyası

HEKİMSEN’DEN HÜKÜMETE 178 MADDELİK TALEP DOSYASI

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci kapsamında kamu çalışanlarının haklarını içeren 178 maddelik geniş kapsamlı talep dosyasını hükümete sunduklarını duyurdu. Kurban, amaçlarının kapsayıcı, adaletli ve memuru koruyan bir sistemin devlet sisteminde gelişmesi olduğunu belirtti. Kamuda işçi ve memur arasındaki büyük adaletsizliklerin kabul edilemez boyutlara ulaştığına dikkat çeken Kurban, “2019 ve 2020’lerde acilde çalışan bir hemşire ile doktor arasındaki ücret farkı neredeyse yoktu. Ama kamu işçisi bir ambulans şoförü ikisinden de fazla alıyordu. Bugün bile hastanede nöbet tutan temizlik işçilerimiz, kamu işçisi olduğu için doktorlardan veya uzman hekimlerden üç kat fazla nöbet parası alıyor. Ayrıca memurlar resmi bayram tatillerinde fazla mesai yapmış kabul edilmez. O günler bayram olsa da çalıştıkları zaman fazla mesai parası alamazlar. Uzman hekimlere 7-8 nöbet tutturulsa bile sadece 5 nöbet parası ödeniyor ama bu durum pek bilinmiyor” diye ifade etti.

MEMUR MAAŞLARI ENFLASYON KARŞISINDA ERİYOR

HEKİMSEN’in uzman kadrosuyla gerçekleştirdiği kapsamlı ve bilimsel bir çalışma ile 178 maddelik talep dosyasının kamuoyuna, hükümete ve tüm kamu çalışanlarına bir ‘hediye’ niteliğinde olduğunu belirten Kurban, “Toplu sözleşme süresinin bir yılda sınırlandırılmasını istiyoruz. Toplu sözleşmelerin enflasyonist bir ortamda iki yılda bir yapılamaz. Artış oranlarında anlamlı bir fark istiyoruz. Bugün talep edilen rakamların daha rasyonel seviyelere çekilmesi gerekiyor. Bizim memur kesimimizin maaşları eridi. Enflasyona karşı boşuna mücadele ettik” yorumunu yaptı.

SOSYAL YARDIMLARDA KAPSAMLI TALEPLER

HEKİMSEN’in talep dosyasının tasarısı kabul edilirse Türkiye’nin tıpta zirveye ulaşacağını ve ekonominin de bundan fayda sağlayacağını söyleyen Adil Kurban, “Devlet memurlarının kiraya yardımını daha objektif ve gerçekçi bir şekilde talep ettik. Emziren memura süt yardımından ölüm, yol, yemek ve giyecek yardımına kadar geniş bir kapsama sahip taleplerimiz var. Ayrıca devlet memurlarının sosyal yardımlarının emekli memurlarına da ulaşmasını istiyoruz. Harcırah ödemelerinin üç kat artırılmasını bekliyoruz. Sürekli görev yolluklarının tayin olan kurucu ödenmesi için uygulama birliği sağlanmasını ve emekli yol harcırah tazminatının artırılmasını istiyoruz” dedi.

Hastalık raporlarında ana maaş kesintisi yapılmaması gerektiğine de dikkat çeken Kurban, icra kesintilerinin birbirleriyle sınırlandırılması ve ek ödemelerin kapsam dışı bırakılması gerektiğini ifade etti. Doğal afetlerde görev alan personele ilave ödeme yapılması gerektiğine vurgu yapan Kurban, “Atama yönetmeninin güncellenmesine kadar, mali haklar kapsamında çözümler arıyoruz. Çalışmalarımız teşvik ek ödemeleri, fazla mesai ve icap nöbetlerini içeriyor. Üniversite hastanelerinde görev yapan hekimlerin, adli tıp kurumunda çalışan hekimlerin ve ADSM’lerde görev alan diş hekimlerinin ödemeleri konusunda taleplerimiz var. Herkesi kapsayan büyük bir çalışma ile burada bulunuyoruz” şeklinde konuştu.