Hekimsen Yardımlarla Sındırgı’da Destek Oldu

HEKİMSEN HAREKETE GEÇİYOR

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından HEKİMSEN, bölgedeki ihtiyaçları karşılamak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Bir muhtarın yardım çağrısı üzerine bölgeye ulaşan ekipler, çadır ve gıda gibi birçok alanda destek sağladı. 10 Ağustos’ta 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsılan ilçede, artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Çoğu kişi, soğuk havaya rağmen geceleri evlerine girmeye çekiniyor ve sokaklarda, araçlarında ya da kendi imkanlarıyla kurduğu çadırlarda kalmayı tercih ediyor.

GEREKEN DESTEK HIZLA ULAŞTI

Bu zor günlerde vatandaşların yanında olmak için harekete geçen HEKİMSEN, bir muhtarın yardım çağrısının ardından Sındırgı’ya yöneldi. Depremzedelerin ihtiyaçlarını belirleyen ekipler, hızlı bir şekilde geniş kapsamlı yardım çalışmaları başlattı. Bu kapsamda, bölgeye çok sayıda 16 metrekarelik çadır, 3 bin ekmek, 3 bin şişe içme suyu ve bin kişiye 1 haftalık yiyecek malzemesi ulaştırıldı. Ayrıca, vatandaşlara afet sonrası doğru davranış biçimleri hakkında eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

BİLİNÇLENDİRME ÖNEMLİ

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, “Amacımız sadece ihtiyaçları gidermek değil, aynı zamanda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve yanında olduğumuzu hissettirmektir” diyerek, yapılan çalışmalara dair bilgi verdi. Bu gelişmeler, bölgedeki vatandaşların moral ve güvenini artırmayı hedefliyor.