Hektor’un Tepkisiyle 30 Kg Metamfetamin Bulundu

HİZMETTEKİ DEDİKTÖR KÖPEK HİZMETE GİRDİ

Şırnak’ta durdurulan bir araçta, Hektor isimli narkotik dedektör köpeğinin yardımı ile gerçekleştirilen aramada 30 kilogram metamfetamin bulundu. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, Köy Hizmetleri Polis Kontrol Noktasında bir araç durduruldu.

GİZLİ YERLERDE METAMFETAMİN BULUNDU

Hassas burunlu narkotik dedektör köpeği Hektor’un tepki vermesi ile yapılan detaylı inceleme sonucunda, araç dingili ve yağ deposunda gizlenmiş toplam 30 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.