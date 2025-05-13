Helikopter Acil İniş Yaptı, Sağlık İyi

HELİKOPTERDEN ACİL İNIŞ

DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı çerçevesinde Antalya açıklarında uçuş gerçekleştiren helikopter, teknik arıza nedeniyle denize acil iniş yaptı. Bu olay sonucunda helikopterde bulunan dört personel, sağlık kontrolleri için Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ve Antalya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), helikopterin acil inişine dair bir açıklama yaptı.

TEKNİK ARIZA VE PERSONELİN SAĞLIK DURUMU

MSB’nın yaptığı açıklamada, “DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır.” ifadesine yer verildi. Helikopterdeki personelin sağlık durumunun iyi olduğu, hastaneye sevklerinin kontrol amaçlı yapıldığı bildirildi.

YOLCULUK SÜRECİ

Helikopterle denize iniş gerçekleştiren dört personel, öncelikle Antalya Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Ardından ambulanslarla Antalya Eğitim Araştırma ve Antalya Şehir Hastanelerine transfer edildi. Olay, tatbikatın güvenliği açısından önem taşıyan bir durum olarak değerlendiriliyor.