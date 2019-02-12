Helikopter kazası sonrası flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden açıklama geldi. Bakanlık, düşen helikopterin motor testi sırasında kaza kırıma uğradığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yeni askerlik sistemi, Fırat’ın Doğusuna operasyon, FETÖ ve PKK ile mücadele ile ilgili şu açıklama yapıldı:

* Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak ise; çalışmamızın ilk taslağı Kabine Toplantısında Sn. Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız, diğer Bakanlıklar/Kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Maksadımız, Toplumdan geniş bir kabul görecek, tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem teşkil etmektir. Önümüzdeki günlerde çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Sonuçlar müteakiben kamuoyuyla paylaşılacaktır.

* Fırat’ın Doğusuna harekat planı TSK tarafından tamamlandı.

*Tel Rıfat bölgesinden saldırılara unsurlarımız tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevap verilmektedir, verilmeye devam edilecektir.”

* Son 3 haftada yapılan operasyonlarda 56 terörist etkisiz hale getirildi.

TRT