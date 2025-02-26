Helikopteri Acil İniş Yaptı: Başkan Güvende

HAZARLI HAVA KOŞULLARI HELİKOPTERİ TEHDİT ETTİ

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro’nun bulunduğu helikopter, olumsuz hava koşulları nedeniyle tehlike atlattı. San Pedro Sula’dan başkent Tegucigalpa’ya seyahat eden helikopter, Cortés bölgesine bağlı Santa Cruz de Yojoa kasabasına acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yetkililer, hava muhalefeti nedeniyle uçuşun devam edemediğini ve güvenlik amacıyla bu iniş kararının alındığını aktardı.

İLERLEMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİ

Helikopter kazası sonrası açıklama yapan Devlet Başkanı Xiomara Castro, olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarına devam edemeyeceklerini ve geri dönüşün de risk taşıdığını belirtti. Bu nedenle acil iniş yapma zorunluluğu hissettiklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI GÜVENDE

Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique Reina, olay sonrası sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Başkan Castro ve beraberindekilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve güvenli bir şekilde yollarına devam ettiklerini duyurdu. Honduras kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu olayın ardından, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

HELİKOPTER KAZALARI ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Dünyada, devlet başkanları ve üst düzey yöneticileri taşıyan helikopterlerin hava şartları nedeniyle zor anlar yaşaması sık rastlanan bir durum. Bu tür olaylar, daha önce yaşanan benzer tehlikeli inişleri ve kazaları hatırlatıyor.