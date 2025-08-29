helikopterler-havadadan-destek-veriyor

İSTANBUL’DA KAYBOLAN YÜZÜCÜ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı sırasında kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un arama çalışmaları altıncı günündeyken devam ediyor. Arama faaliyetlerine, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na bağlı helikopterler havadan katkı sağlarken, botlar da denizden yürütülen çalışmalara destek veriyor.

DRON İLE HAVA TARAMASI YAPILIYOR

Ayrıca, AFAD ekipleri arama çalışmalarına dron ile destek vererek boğazın tamamını havadan tarıyor.

YARIŞ SIRASINDA NELER OLDU?

İstanbul’da 24 Ağustos Pazar günü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 3 bin sporcu katılım gösterdi. Yarışın sona ermesinin ardından 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un karaya çıkmadığı anlaşılınca ekiplere bildirim yapıldı. İhbar sonucunda arama çalışmaları denizden ve karadan başlamıştı.

KAYBOLAN YÜZÜCÜYE DAİR YENİ BİLGİLER

Yarışta bulunan amatör yüzücü Hayati Şamiloğlu, Svechnikov’un kaybolmasıyla ilgili medyada yer alan haberlerin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, yarış esnasında kendisinin yanlış yöne gittiğini uyardığını belirtti. Bu ihbar üzerine, Şamiloğlu, Kuzguncuk İskelesi’nden sahil güvenlik teknesi ile alınarak Svechnikov’u en son gördüğü yere götürüldü. Ayrıca, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı kaybolan sporcuya dair otel ve hastane kayıtlarının araştırılmasını talep etti.

ÖNEMLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Svechnikov’un saat 10:08’de yarış için atlama platformundan atladığını fakat bitiş noktasına ulaşamadığını ve herhangi bir bitiş kaydının bulunmadığını açıkladı. Ayrıca, şahsın başka bir alandan çıkma ihtimali de değerlendirildiği için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında yer alan tüm güvenlik kameralarının incelenmesi istendi.

EŞİNDEN TEPKİ

Rus yüzücü Antonina Svechnikova, “Nikolai Svechnikov benim eşimdir. 22.08.2025 tarihinden itibaren üç öğrencisiyle İstanbul’daki yarış için geldi. Ancak 24.08.2025’te Beykoz Kanlıca İskelesi’nde saat 10:00 sıralarında yarışa katıldıktan sonra bitiş noktasına ulaşmadı. O günden beri eşimle iletişime geçemiyorum ve hayatından endişe duyuyorum.” şeklinde ifade etti.