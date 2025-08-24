Helin Uçar, İstanbul’da ölü bulundu

ACİL OLAY VE YALNIZ BULUNMA

Beşiktaş’ta iç mimarlık bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Helin Uçar, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Muradiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Uçar’dan haber alamayan ailesi, Samsun’dan İstanbul’a gelerek durumu kontrol etmek istedi. Çilingir yardımıyla eve giren yakınları, Helin Uçar’ı hareketsiz bir şekilde buldu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumu hemen yetkililere bildiren yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemelerde Uçar’ın hayatını kaybettiğini doğruladı. Olay yeri inceleme ekipleri olayla ilgili kapsamlı bir araştırma başlatırken, genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

CENAZE TÖRENİ VE DEFİN İŞLEMLERİ

Helin Uçar’ın cenazesi, 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreniyle Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi. Bu yaşanan olay, hem aile hem de eğitim çevresinde derin bir üzüntü yarattı.