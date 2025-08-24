Helin Uçar Ölü Bulundu, Soruşturma Başlatıldı

Haberler

ÖĞRENCİ HELİN UÇAR’IN TRAJİK ÖLÜMÜ

Beşiktaş’ta iç mimarlık bölümünde öğrenim gören 3’üncü sınıf öğrencisi Helin Uçar (24), yaşadığı evde ölü bulundu. Uçar’ın cenazesi, Amasya’da defnedildi. Olay, 22 Ağustos Cuma günü saat 14.00 sıralarında Muradiye Mahallesi’nde gerçekleşti. Uçar’dan haber alamayan yakınları, Samsun’dan İstanbul’a gelerek durumu kontrol etmek istedi. Çilingir yardımıyla eve giren yakınları, Uçar’ı hareketsiz bir şekilde buldu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri de detaylı bir araştırma yaptı ve olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Helin Uçar’ın intihar etmiş olabileceği ihtimali, incelemeler arasında yer alıyor. Uçar’ın cenazesi ise 23 Ağustos Cumartesi günü öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde toprağa verildi.

