Hellas Verona, Al-Musrati’yi Kiralıyor

BEŞİKTAŞ’TA BİR AYRILIK DAHA

Beşiktaş’ta yeni bir ayrılık yaşanıyor. İtalyan Serie A takımlarından Hellas Verona, siyah-beyazlı formayı giyen Al Musrati’yi kiralamak üzere harekete geçti. İtalyan medyasındaki haberlere göre; Hellas Verona, Al Musrati transferi konusunda Beşiktaş ile oyuncu tarafıyla anlaşma sağladı.

7 MİLYON EURO OPSİYON

Hellas Verona, Al Musrati’yi kiralık olarak kadrosuna katmak için 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu belirledi. Al Musrati, sözleşmeyi imzalamak üzere İtalya’ya gitmek için hazırlık yapıyor.

PERFORMANSI

Geçen sezon, ilk yarıda Beşiktaş’ta, ikinci yarıda ise Monaco’da kiralık olarak görev alan Libyalı orta saha oyuncusu toplamda 36 maçta forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 3 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi. Ayrıca, Al Musrati’nin Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.