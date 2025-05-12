Hello Tomorrow Türkiye Summit 2025, 23 Mayıs’ta

HELLO TOMORROW TÜRKİYE SUMMIT 2025 HAZIRLIKLARI

Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, girişimciler ve yatırımcılar, 23 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek Hello Tomorrow Türkiye Summit 2025 etkinliğinde bir araya geliyor. Etkinlik, ‘Deep Tech Çağında Yükselişe Geçin’ teması altında düzenlenerek, insanlığın geleceği ile ilgili üç ana derin teknoloji devrimini ve bu alanlardaki çığır açıcı gelişmeleri tartışacak.

DERİN TEKNOLOJİ DEVRİMİNE YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

İnternetin doğuşuna da öncülük eden CERN’de başlayan derin teknoloji devrimi, günümüzde yapay zeka, biyoteknoloji, ileri mühendislik ve sürdürülebilir enerji çözümleri gibi birçok alanda köklü değişimlere yol açıyor. Temel bilimsel keşifler ve mühendislikteki yenilikler, hem teknolojik ilerlemeyi hem de ekonomik ve toplumsal yapıları dönüştürücü bir şekilde etkiliyor. Bu etkinlikte, biyoteknoloji, ileri mühendislik ve işlem gücü alanlarındaki büyük devrimler masaya yatırılacak.

BIYOTEKNOLOJİ İLE YENİ ÇÖZÜMLER

Biyoteknoloji devriminde, ETH Zurich’ten Prof. Dr. Alexander Mathys’in çalışmaları, geleneksel ete göre yüzde 95 daha az arazi ve yüzde 75 daha az su kullanan protein çözümleri geliştiriyor. Avrupa’da yapay kalp nakli gerçekleştiren ilk kadın cerrah Dr. Dilek Gürsoy ise GANİ adlı şirketiyle organ nakli bekleyen hastalar için umut vadeden yapay organ teknolojileri geliştiriyor. Bu devrim, mikroorganizmalardan yeni malzemelere, laboratuvar ortamında üretilen organlara ve kişisel ilaçların tasarımına kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.

İLERİ MÜHENDİSLİK DEVRİMİ VE SIFIR EMİSYON

İsviçreli mühendis André Borschberg ve Bertrand Piccard’ın Solar Impulse 2 projesi, fosil yakıt kullanmadan dünya çevresinde uçan ilk hava aracı olmanın yanı sıra, Borschberg bugün H55 şirketiyle hidrojen ve elektrikle çalışan sıfır emisyonlu hava araçları geliştiriyor. İleri mühendislik devrimi, enerji, ulaşım ve altyapı gibi sektörlerde mühendislik çözümlerine dönüştüren fizik, kimya ve biyoloji alanlarındaki bilimsel keşiflerden besleniyor.

İŞLEMSEL GÜÇ VE YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Yapay zekanın gelişim süreciyle beraber bu teknolojinin enerji tüketimi artıyor. Örneğin, OpenAI’nin GPT-4 modeli eğitim sürecinde 60 milyon kWh enerji tüketiyor ki bu, yaklaşık 5.000 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer. İşlemsel devrim, yapay zeka, kuantum bilgisayarlar ve ileri hesaplama teknolojilerinin güçlendirdiği bir dönüşümü temsil ediyor. Bu alandaki gelişmeler, tüm derin teknoloji sektörlerini hızlandırırken, bilimsel keşiflerle mühendislik çözümlerini de büyük ölçüde etkiliyor.

KONFERANSTA DÜNYA ÇAPINDA KONULAR

Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu ve YK Başkanı Timur Topalgökçeli, bu zirvenin yalnızca bir konferans olmadığını, gezegenin ve insan sağlığının geleceğini şekillendirecek bilimsel atılımların ve iş birliklerinin başlangıcı olacağını vurguladı. Etkinlikte, alanında önde gelen 40’tan fazla global konuşmacı ve 30’un üzerinde startup yer alacak. Ayrıca, zirve süresince 31 Türk girişimi yatırımcılarla buluşacak.

HELLO TOMORROW TÜRKİYE’İN BAŞARILARI

2016 yılından bu yana Türkiye’nin deep tech inovasyon ekosisteminin lideri olan Hello Tomorrow Türkiye, dünyanın en saygın kurumlarından inovasyon profesyonellerini ağırladı. 7 binden fazla inovator ve 500’den fazla startup’ı platformunda buluşturan Hello Tomorrow, 25 milyon dolarlık veri platformu ile 9.700’den fazla teknoloji çözümü sunarak girişimcilerin 4 milyar dolardan fazla yatırım toplamasına yardımcı oldu.