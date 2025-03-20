Help Yetim: Afganistan’a Yardım Faaliyetleri Devam Ediyor

AFGANİSTAN’DA YAŞANAN ZOR KOŞULLAR

Afganistan, uzun süredir devam eden savaş, yoksulluk ve ekonomik krizlerle mücadele ediyor. Özellikle yetimler, engelliler, hastalar ve ihtiyaç sahibi aileler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluklar yaşıyor. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, bu zor koşullar altında yaşayan Afgan halkına umut olmak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

YARDIM FAALİYETLERİ VE EN ÖNEMLİ HİZMETLER

Son olarak Afganistan’ın Cevizcan, Mezar-ı Şerif ve Şibirgan bölgelerinde yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında yüzlerce aileye gıda ve erzak kolileri dağıtıldı. Ayrıca yetim, hasta ve engelli ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edilerek hayırseverlerin emanet ettiği fitre, zekat ve sadakalar teslim edildi. Maddi imkansızlıklar nedeniyle katarakt ameliyatı olamayan 65 kişiye ücretsiz katarakt ameliyatı yapıldı. Bu ameliyatlar, birçok insanın hayata yeniden tutunmasını sağladı. Ramazan ayı öncesinde yetim çocuklara bayramlık kıyafetler dağıtıldı ve binlerce kişi için iftar sofraları kuruldu. Bu iftar sofraları, yalnızca bir öğün değil, aynı zamanda birlik ve dayanışmanın simgesi haline geldi.

ENGELLİ ÇOCUKLAR VE KADINLARA YARDIMLAR

Engelli çocuklar için özel olarak temin edilen tekerlekli sandalyeler dağıtıldı. Bu sandalyeler, özellikle anneler için büyük bir rahatlık sağladı ve en çok onları mutlu etti. Afganistan’da zor koşullar altında yaşayan kadınların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 100’den fazla anneye hayırseverlerin zekatları eşit bir şekilde dağıtıldı. Kadınlardan, kendi ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için bu yardımları kullanmaları teşvik edildi.

HELP YETİM İNSANİ YARDIM ORGANİZASYONU BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, yapılan çalışmalarla ilgili şu ifadeleri dile getirdi: “Afganistan’da yaşanan insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Bizler, bu zor koşullar altında yaşayan insanlara ulaşmak, onların yüzlerini güldürmek için çalışıyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle binlerce insana gıda, sağlık ve giysi yardımı ulaştırdık. Özellikle katarakt ameliyatlarıyla insanların yeniden görmesini sağlamak, bizi çok mutlu etti. Ramazan ayında kurduğumuz iftar sofraları halkın bir araya gelip kaynaşmasına vesile oldu. Engelli çocuklarımıza dağıttığımız tekerlekli sandalyeler, annelerin yükünü hafifletti ve onları umutlandırdı. Kadınlar, Afganistan’da daha zor şartlar altında yaşıyor. Bu nedenle, 100’den fazla anneye zekat yardımlarını ulaştırarak kendi ve ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamalarını sağladık. Bu yardımlarda hiçbir zaman bölge, dil, din veya mezhep ayrımı yapmadan insanlığın yararına faaliyetlerde bulunuyoruz. Amacımız, iyiliği yaymak ve hiçbir ihtiyaç sahibini yalnız bırakmamak.”

YARDIM FAALİYETLERİNE DEVAM

Help Yetim heyeti, Afganistan’daki çalışmalarını tamamladıktan sonra, yardım faaliyetlerine devam etmek üzere Özbekistan ve Kazakistan’a geçti.