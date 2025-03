Help Yetim’den Orta Asya’ya Yardım Çalışmaları

YARDIM ÇALIŞMALARINA YENİ EKLEMELER

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, çeşitli coğrafyalarda gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerine yeni bir katılım gösterdi. Afganistan’daki yardım çalışmaları sonrası, Orta Asya’da ihtiyaç sahiplerine ulaşmak ve bölgedeki yardım çalışmalarını geliştirmek için Özbekistan ve Kazakistan ziyaretleri yapıldı.

ÇİMKENT’TE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK

Kazakistan’ın Çimkent şehrinde, muhtaç ailelere erzak dağıtımı yapıldı. Ayrıca, yatılı hafızlık okulunda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelinerek iftar yemeği düzenlendi. Bu iftar sofraları, yalnızca bir öğün sunmakla kalmayıp, aynı zamanda birlik ve dayanışmanın bir simgesi oldu.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEĞİ SÜRDÜRME HEDEFİ

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, yürütülen çalışmalar hakkında şu sözleri söyledi: “Dünyanın farklı coğrafyalarında yardım çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnsanlar arasında renk, ırk, din veya mezhep ayrımı yapmadan, imkanlarımız ölçüsünde ulaşabildiğimiz her yerde, özellikle kriz bölgelerinde yardım yapıyoruz. Şu an Kazakistan’dayız. Orta Asya’da daha fazla yardım çalışması yapmak için ön incelemelerimizi tamamladık. Bu süreçte hayırseverlerimizden gelen bağışlar ve desteklerle bu bölgelerde de yardım faaliyetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Amacımız, iyiliği yaymak ve hiçbir ihtiyaç sahibini yalnız bırakmamaktır.”

FAALİYETLERİN GENİŞLETİLMESİ PLANI

Help Yetim ekibi, Orta Asya’daki yardım faaliyetlerini daha da genişletmek amacıyla incelemelerine devam ediyor. Hayırseverlerin destekleriyle, bu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanması için önemli çalışmalar yapılıyor.