Helsinki, Trafik Kazalarında 1 Yıl Başarı Sağladı

HELSİNKİ TRAFİK KAZALARINDA CAN KAYBINI ORTADAN KALDIRDI

Finlandiya’nın başkenti Helsinki, geçen yıl boyunca trafik kazalarında can kaybı yaşamamanın başarısını gösterdi. Bu başarı, veriye dayalı şehir planlaması sayesinde sağlandı. Helsinki, yaklaşık 690 bin nüfusuyla bu başarıyı elde eden en büyük şehirlerden biri olarak dikkat çekti. Kentteki en son trafik kazasında can kaybı, Temmuz 2024’te meydana geldi. Helsinki’nin trafik kazası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, hem toplam hem de kişi başına düşen sayılar açısından diğer Avrupa başkentleri ile karşılaştırıldığında oldukça düşük. Örneğin, kentte Temmuz 2024’e kadar yaşanan ortalama can kaybı dörttü ve bu, 100 bin kişide 0,59 can kaybına eşit. Bu rakam, Berlin için 1,45, Londra için 110 ve Oslo için ise 0,56’dır.

HIZ SINIRLARININ DÜŞÜRÜLMESİ BAŞARININ TEMELİ

Helsinki Belediyesi Trafik Planlamacısı ve mühendisi Roni Utriainen, bu başarıda çeşitli tedbirlerin etkili olduğunu belirtiyor. Öncelikle, hız sınırlarının saatte 30 kilometreye düşürülmesi önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Utriainen, saatte 30 kilometre hız sınırının şehirdeki sokakların yarısından fazlasında uygulandığını kaydediyor. Ayrıca, okul çevresinde çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla hız sınırının bu yaz başından itibaren aynı şekilde düşürüldüğünü bildiriyor. Utriainen, “Hız limitinin düşürülmesinin en önemli önlemlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ancak sadece hız limitlerini düşürmek de yeterli değil” diyor.

2050 HEDEFİ: HİÇ CAN KAYBI OLMAMASI

Helsinki’nin geçtiğimiz yılki başarısı, Avrupa Birliği’nin (AB) 2050 yılına kadar trafik kazalarındaki can kaybını mümkün olduğunca engellemeyi hedefleyen “Sıfır Vizyon” programıyla uyumlu. Helsinki Belediye idaresi, bu hedef doğrultusunda kent sokaklarını daha güvenli hale getirmek için bir Trafik Güvenliği Geliştirme Programı başlattı. Bu program, çocuk, yaya ve bisiklet güvenliğini artırmak amacıyla kentin altyapısını yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Utriainen, yollardaki otomobil sayısını azaltmanın ve toplu taşıma araçlarının kullanımını artırmanın bu süreçte önemli bir öncelik olduğunu vurguluyor.

VERİ KULLANIMI TRAFİK KAZALARINI ENGELLİYOR

Helsinki, trafik kazalarında can kaybını engellemek için detaylı veriler topluyor. Şehir, trafik kazaları ve araç hızları ile ilgili verileri inceleyerek tehlikeli güzergahları tespit ediyor. Vatandaşların trafik kazaları konusundaki görüşlerini almak amacıyla girdiler topluyor. Bu veriler, şehir trafiğinin işleyişini anlamalarına ve gerekli değişiklikleri yapmalarına yardımcı oluyor. Utriainen, bu sürecin caddeler, yaya geçitleri ve bisiklet yolları gibi birçok alanda faydalı olduğunu aktarıyor.

Trafik KONTROLÜNDEKOORDİNASYONUN ÖNEMİ

Helsinki’de trafik kontrolü ve polis işbirliği, düzenlenen hız limitlerinin uygulanmasında büyük rol oynuyor. Utriainen, polislerin hız uygulamalarından sorumlu olduğunu, ancak kontrol noktalarının inşasının belediyenin sorumluluğunda olduğunu açıklıyor. Şehirde, sürat sınırı saatte 40 kilometre ve üzeri yollarda bulunan 60 adet radar ve hız ölçme kamerasından oluşan sabit kontrol noktası mevcut. Utriainen, bu noktaların aşırı hız yapma eğilimlerini azalttığını gözlemlediklerini ifade ediyor.

GELECEKTE YAPAY ZEKALİ TRAFİK YÖNETİMİ

Hagen Schüller, trafik yönetiminin gelecekte otomatik ve yapay zeka destekli olabileceğine inanıyor. Schüller, otomasyonun kendi kendine giden araçlarla birlikte gerçekleşeceğini, bu araçların hız ve konum verilerini trafik kontrol merkezlerine iletebileceğini belirtiyor. Yapay zekanın trafik kameralarından gelen görüntüleri analiz ederek trafiği otomatik olarak kontrol edebileceği düşünülüyor. Schüller, Helsinki’nin sürdürülebilir trafik hedeflerinin, orta büyüklükteki kentler için örnek teşkil edeceğini ifade ediyor.

Uzmanlar, özellikle trafik dönüşümünde yerel yönetimlerin desteğini sağlamak ve karşıt görüşleri aşmanın önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, pek çok uygulamanın önönünü açacak bilgi ve teknolojinin mevcut olduğunu vurgulayarak, can kaybını önlemedeki potansiyelin değerlendirilmesi çağrısında bulunuyor.