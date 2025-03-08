Haberler

Hemofili A Hastalarının İlacı Geri Ödemede

HEMOFİLİ A HASTALARINA MÜJDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hemofili A hastaları için önemli bir gelişmeyi duyurdu. Hemofili A hastalarının tedavisinde kullanılan ilacın artık geri ödeme kapsamına alındığı bilgisi verildi.

YENİ TEDAVİ İMKANI

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, “Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Hemofili A hastalarımız için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık” dedi. Işıkhan, bu yeni tedavi yönteminin hastanede damar yolu açılmadan evde uygulanabileceğini, özellikle de hemofili A hastası çocuklar ve aileleri için büyük bir avantaj sunduğunu belirtti.

ÖNEMLİ

Haberler

Kontrol Kaybedilen Cip Takla Attı: 4 Yaralı

Erbaa'da sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan cipte 4 kişi yaralandı. Olay gece saatlerinde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Hatay’da Tırla Çarpışan Motosiklet Kazası

Kırıkhan'da bir tırla çarpışan motosiklet kazasında iki genç, 19 yaşındaki Atilla Kafas ve 18 yaşındaki Halit Helvacı, yaşamını yitirdi. Jandarma soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.