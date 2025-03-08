Hemofili A Hastalarının İlacı Geri Ödemede

HEMOFİLİ A HASTALARINA MÜJDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hemofili A hastaları için önemli bir gelişmeyi duyurdu. Hemofili A hastalarının tedavisinde kullanılan ilacın artık geri ödeme kapsamına alındığı bilgisi verildi.

YENİ TEDAVİ İMKANI

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, “Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Hemofili A hastalarımız için evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen ilacı geri ödeme kapsamına aldık” dedi. Işıkhan, bu yeni tedavi yönteminin hastanede damar yolu açılmadan evde uygulanabileceğini, özellikle de hemofili A hastası çocuklar ve aileleri için büyük bir avantaj sunduğunu belirtti.