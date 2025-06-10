Hemoroid Uyarısı: Tuvalette 5-6 Dakkadan Fazla Kalma

DİKKAT ÇEKEN UYARI: TUVALETTE KALMA SÜRESİ 5-6 DAKİKAYI GEÇMEMELİ

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cem Gezen hemoroidal hastalıklara ilişkin önemli uyarılarda bulundu. “Hemoroid tüm bireylerde mevcut olan bir dokudur ama hemoroidal hastalık oluştuğunda sorun başlıyor” diyen Gezen, bu rahatsızlığın normal popülasyonda yüzde 25’lere kadar çıkabildiğini vurguladı. Tuvalette uzun süre geçirmenin hastalığı artırdığı biliniyor. “Tuvalette gazete, dergi okumak diyoruz ama şimdi bunu telefonlar alıyor. Tuvalette kalma süremiz 5-6 dakikayı geçmemeli” şeklinde açıklamada bulundu.

HEMOROİDAL HASTALIK VE BELİRTİLERİ

Uzmanların verdiği bilgilere göre, halk arasında basur olarak bilinen hemoroid, vücutta bulunan dokunun sarkması ve genişlemesi sonrasında kaşıntı, ağrı, kanama gibi belirtilere yol açarak hemoroidal hastalığa neden oluyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Prof. Dr. Cem Gezen ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Uzm. Dr. Zeynep Betül Yıldız, vatandaşlara bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyo. Gezen, ABD’de yapılan bir araştırmaya da dikkat çekerek “Uzun süre tuvalette cep telefonlarıyla ilgilenmek, hemoroidal hastalık üzerindeki etkisini gösteriyor” dedi. Kişilerin aşırı alkol, baharatlı yiyecekler tüketiminden kaçınması ve düzenli su içmesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar, yaşam tarzlarının hastalık üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.

KABIZLIĞIN ETKİLERİ VE ÖNLEMLER

Prof. Dr. Gezen, hemoroidal hastalıkların nedenleri arasında kabızlığın da yer aldığını ifade etti. “Kabız kaldıktan sonra hemoroidler artabiliyor” diyen Gezen, “Aşırı alkol, acı yiyecekler ve hareketsiz yaşam, hastalığı tetikliyor” şeklinde açıklama yaptı. Beslenme alışkanlıklarının bu rahatsızlığı etkilediğinin altını çizen uzman, sebze ve meyve tüketiminin önemine vurgu yaptı. Gezen, eğer durum yeterince iyileşmezse sıcak oturma banyoları ve ilaç tedavisi ile tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. “Aşırı kanamalar, iltihaplanmalar söz konusu olursa o zaman ameliyat seçeneği de gündeme gelir” dedi.

KANAMANIN NEDENİ: HEMOROİD Mİ YOKSA BAŞKA BİR HASTALIK MI?

Prof. Dr. Gezen, makattan gelen kanamanın her zaman hemoroidden kaynaklanmadığını ifade etti. “Uzun süreli kanamalarda kolonoskopi yapılması şarttır” dedi. Uzun ıkınmaların ve tuvalette geçirilen uzun sürelerin basıncı artırabileceğini söyleyen Gezen, “Tuvalette uzun süre geçirilen zamanlar hemoroidal hastalıkları tetikliyor. Ortalama 5-6 dakika üzerinde zaman geçirilmemeli” diye ekledi. ABD’de yapılan bir çalışmada uzun süre tuvalette kalanlar arasında hemoroidal hastalığa yakalanma oranının arttığı tespit edildi.

ŞİKAYETLERE DİKKAT: HEKİME BAŞVURUN

Uzm. Dr. Zeynep Betül Yıldız, kişilerinin şikayetlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. “Belirtiler başka hastalıkları da tarifleyebilir” diyen Yıldız, hastalığın erken döneminde ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile müdahale edilebileceğini ifade etti. “Aşırı zorlanmalardan kaçınılmalı, tuvalet işlemi bitince hemen kalkılmalı” diye ekleyen Yıldız, günlük su tüketiminin önemini de vurgulayarak, kişilerin en az 2-2,5 litre su içmesi gerektiğini açıkladı. Kabızlık durumunda zorlanmanın hastalığı daha da kötüleştirebileceğini belirtti.