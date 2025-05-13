Hemşire Çiftten SMA Hastası Bebek İçin Kampanya

HEMŞİRELER GÜNÜ’NDE YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Ordu’nun Ünye ilçesinde görev yapan yoğun bakım hemşiresi Furkan Çetinöz (31) ve kadın doğum hemşiresi Merve Çetinöz (30), SMA Tip-1 teşhisi alan 2 aylık bebekleri ‘Gökçe Zeren’ için 12 Mayıs Hemşireler Günü’nde destek talep ederek valilik onaylı bir kampanya başlattı.

ÇİFTİN HİZMETLERİ VE BEBEKLERİNİN DURUMU

Ünye Devlet Hastanesi’nde sekiz yıldır yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan Furkan Çetinöz ve kadın doğum hemşiresi Merve Çetinöz, 2020 yılında evlendi. 2021’de ilk çocukları İdil Ece’nin (4) doğumunun ardından, ikinci çocukları Gökçe Zeren 14 Mart’ta dünyaya geldi. Yapılan testlerle Gökçe Zeren bebeğe SMA Tip-1 tanısı konuldu. Çift, yardım çağrısında bulunarak 12 Mayıs Hemşireler Günü itibariyle yurt genelinde 1 yıl süreli yardım kampanyası başlattı.

DESTEK TALEPLERİ VE TEDAVİ İÇİN GEREKEN MİKTAR

Furkan Çetinöz, yardım beklediklerini belirtti ve şunları ifade etti: “Bizler şifa dağıtan elleriz. Şimdi çocuğumuz için bizim şifaya ihtiyacımız var. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu tedaviyi karşılamaya bizim gücümüz yetmiyor. Yurt dışında alınacak bir tedavi var. Maliyetleri çok yüksek. Umarım valiliğimizin öncülüğünde başlattığımız bu kampanyada başarılı oluruz. Kızımız şu an 2 aylık. Bu tedaviyi 6 aylık olmadan almasını umuyoruz. İlk 6 ay içerisinde bir semptom gelişmezse, bebeğimiz normal çocuklar gibi olacak.” Çetinöz, ayrıca sosyal medyada ‘sma.gokceyeumutol’ adlı bir sayfa açtıklarını ve yardım etmek isteyenlerin bu sayfadan onlarla iletişime geçebileceğini belirtti.

Eşi Merve Çetinöz de konu hakkında açıklamada bulundu. “Bu tedaviyi almak için 70 milyon TL gerekiyor. Ne yazık ki bizim ekonomik gücümüz buna yetmiyor. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Eşim ve ben hemşireyiz. Sağlık camiasının büyük bir kitleye sahip olduğunu biliyoruz. Hepimizin başına gelebilir. Bu yüzden bizi görmezden gelmeyin, yok saymayın. Bize yardım edin” şeklinde konuştu.