Hemşire Hailey’nin Doğumda Ölümüyle İlgili Acı Haber

HAYATINI KAYBEDEN HEMŞİRE

Hemşire ve sosyal medya fenomeni Hailey Okula, uzun süreli kısırlık tedavisinin sonrasında nihayet kavuştuğu bebeğini dünyaya getirirken yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti. Acil servis hemşiresi olarak görev yapan ve 212.000 TikTok takipçisi bulunan Hailey’nin vefatını eşi Matthew Okula, Instagram hesabından duyurdu. Matthew, duygusal bir paylaşımda, “Büyük bir üzüntüyle, sevgili eşim Hailey Marie Okula’nın doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle aramızdan ayrıldığını bildirmek zorundayım. Yaşadığım kaybın derinliğini anlatacak kelime bulamıyorum.” ifadelerini kullandı.

EŞİ HAİLEY’İ ANLATTI

Matthew, 13 yıl süresince birlikte olduğu Hailey’nin hayatının merkezinde olduğunu belirtti. Çift, uzun bir zamandır çocuk sahibi olmak için mücadele etmişti. Hailey, kısırlık sorunlarını ve tüp bebek sürecini TikTok hesabında açıkça paylaşarak takipçileriyle bu süreci paylaşıyor, “Uzun yıllar kısırlıkla mücadele ettikten ve zorlu bir tüp bebek sürecinden sonra, Crew adını verdiğimiz bebeğimizi beklemeye başladığımızda çok mutluyduk.” şeklinde ekledi.

HAİLEY’İN AZİM DOLU HAYATI

Matthew, eşinin karşılaştığı her zorluğu “büyük bir cesaret ve sevgiyle” karşıladığını vurguladı. “Vücudu çok zorlandığı halde hiç pes etmedi.” diyen Matthew, eşinin fedakarlığına karşı bir gün duygusallaşıp özür dilediğinde, Hailey’nin ona sarılarak “Biz bir ekibiz ve bunu birlikte atlatacağız” dediğini de paylaşarak, eşinin güçlü karakterini hatırlattı.