Hemşirelik Öğrencileri Üniforma Törenini Kutladı

UNİFORMANIN GİYİLMESİYLE KUTLANDI

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1. sınıf öğrencileri, üniforma giyme törenini büyük bir coşkuyla kutladı. Etkinlik, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof. Dr. Hasan Türkez ve Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar, akademisyenler, öğrenciler ve aileler bu anlamlı günde bir araya geldi.

DEKAN AKPINAR’IN AÇIKLAMALARI

Törenin başında konuşma yapan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar, öğrencilerin üniforma giyerek meslek hayatlarının ilk adımını attığını ifade etti. Akpınar, “Bugün sizler, sadece bir üniforma giymekle kalmıyorsunuz; aynı zamanda sağlık sektörünün en kutsal görevlerinden birini üstlenmeye, insan hayatını önemseyen bir mesleğin temsilcisi olmaya başlıyorsunuz. Bu yolculukta sizlere rehberlik etmek bizim için büyük bir onur,” dedi. Öğrencilere seslenen Akpınar, “Bu üniformayı giyerken, sadece bir meslek grubunun parçası olmadığınızı unutmayın. Hemşirelik, insan sağlığını önceleyen, fedakarlık ve özveri gerektiren bir meslektir. Öğrenim hayatınız boyunca bu değerlerle yetişmenizi temenni ediyorum,” şeklinde konuştu.

REKTÖR HACIMÜFTÜOĞLU’NDAN DESTEK MESAJI

Ardından sahneye çıkan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sağlık eğitiminin önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, “Bugün burada, hemşirelik gibi büyük bir sorumluluk taşıyan mesleğe adım atan öğrencilerimizin heyecanını ve gururunu paylaşıyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak, sizleri en iyi şekilde yetiştirmek ve sağlık alanındaki katkılarınızı arttırmak adına tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hemşirelik, insan hayatına değer katan, toplumsal sağlık için büyük bir rol oynayan bir meslek. Sizler de bu kutsal görevin bilincinde olarak mesleğinize sahip çıkacak, ülkemize ve dünyaya faydalı bireyler olarak yetişeceksiniz,” dedi.

İLK ADIM HEYECANI VE HATIRA FOTOĞRAFLARI

Üniforma giyme töreni, öğrencilerin büyük bir heyecanla üniformalarını giymesi ve ardından aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi. Bu anlamlı gün, hem öğrenciler hem de aileleri için unutulmaz anılar arasında yer aldı.