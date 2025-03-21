Hemşireye Yanlış Kan Vermekten Para Cezası

HEMŞİREYE VERİLEN CEZA

Nevşehir’de yanlış bir hastaya kan vererek ölümüne yol açtığı iddia edilen hemşire, adli para cezasına çarptırıldı. Nevşehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen karar duruşmasında, tutuksuz sanık M.Y. duruşmaya katılmadı. Sanığın avukatı ile mağdur Emine Ekinci’nin yakınları ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Maktulün yakınları, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını talep etti. Duruşma savcısı da sanığın, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

MAHKEME KARARI

Mahkeme, sanık M.Y.’ye ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ancak daha sonra bu ceza adli para cezasına dönüştürülerek, sanığın 45 bin 500 lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Karar sonrası açıklama yapan Avukat Seyit Mehmet Arıkan, “Sanık hemşireye TCK.85 maddesinin birinci fıkrası gereğince taksirle ölüme neden olmasından dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu ceza adli para cezasına çevrilerek 45 bin 500 lira olarak belirlendi. Söz konusu suçun üst sınırı 6 yıldır. Burada hemşire asli kusurludur, hiçbir hafifletici nedende bulunmamaktadır. Verilen bu kararla müvekkillerimin içi asla soğumamış ve yaraları açık bırakılmıştır. Söz konusu karara itiraz edeceğiz” şeklinde konuştu.

OLAYIN GELİŞİMİ

Olay, 2023 yılı Ağustos ayında Nevşehir Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Kırık bacağından ameliyat olan 75 yaşındaki Emine Ekinci, ameliyat sonrasında ortopedi servisine alındı. İddiaya göre, sağlık personeli tarafından hastaya, başka bir hasta için getirilen kan verildi. Kan nakli sırasında fenalaşan ve kalbi duran kadına ilk müdahale servis ortamında yapıldı. Emine Ekinci, daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz kadın hayatını kaybetti.