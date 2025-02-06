Hemşireyi Öldüren Sanıktan Astral Savunma

Olayın Gelişimi

Bağcılar’da, hemşire Sibel Kavılı’yı silahla öldürdüğü öne sürülen güvenlik görevlisi Cumali Varan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılama süreci başladı. Tutuklu sanık Varan, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katıldı. Duruşma esnasında savunma yapan Varan, maktul Sibel Kavılı ile aralarında imam nikahı olduğunu ve 7 yıl boyunca birlikte yaşadıklarını ifade etti. Varan, Kavılı’nın son 1,5 yıldır astral seyahatle ilgili eğitimler aldığını öne sürerek, bunu sevdiği için kabul ettiğini belirtti. “Olay günü sekizinci yılımızdı. Sürpriz olsun diye bir çiçek aldım. Yanına gittim. Tartışma olmadı.” şeklinde konuştu.

Tartışma Anları

Varan, Kavılı’nın kendisine vurduğunu ve hakaret ettiğini iddia etti. Dışarı çıkmak için girdiği balkondan geri döndüğünde Kavılı’nın kendisine küfür ettiğini belirtti. Olayı şöyle anlattı: “Sibel kolumu çekti, silah orada ateş aldı. Tam göğsüne isabet etti.” Ayrıca, olayın ardından kanı temizlediğini, çünkü Kavılı’nın temiz olmak istediğini ifade etti.

Tanık İfadeleri

Tanık Ahmet Gürbüz, Kavılı ile sanığın bir süre önce ayrıldıklarını ve Kavılı’nın sanıktan rahatsız olduğunu aktardığını söyledi. Olaydan bir hafta önce sanığın tüm eşyalarının toplandığını ve kendisine teslim edildiğini belirtti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

İddianamenin İçeriği

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 Mart 2024’te Sibel Kavılı’nın, güvenlik görevlisi olan sanık Cumali Varan tarafından silahla vurarak öldürüldüğü belirtiliyor. Olaydan sonra kaçmaya çalışan Varan, otobüs molası sırasında yakalanmış. İddianamede, “Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca ruhsatsız silah taşımaktan dolayı ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.