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Hemzemin Geçitteki Bariyer Arızası Tedirgin Ediyor

BARIYER ARIZALARI VATANDAŞLARI TEDİRGİN EDİYOR

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, Fatih Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte arızalanan bariyerler, çevredeki vatandaşların endişe duymasına neden oluyor. Fatih Mahallesi’nde bulunan bu bariyerlerin çalışmaması sonucunda, demiryolu çevresindeki küçük çocuklar, yoldan geçen araçların geçebilmesi için bariyerleri kendi başlarına kaldırmak zorunda kalıyor.

TRAFFİK RİSKİ ARTIYOR

Özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde bariyerlerin görevini yerine getirmemesi, hem yayalar hem de sürücüler için yüksek bir risk oluşturuyor. Mahalle sakinleri, hemzemin geçitteki bu bariyerlerin sürekli olarak arızalandığını ve durumu yetkililere defalarca bildirdiklerine rağmen herhangi bir çözüm bulunmadığını aktardı.

VATANDAŞLARDAN ACİL MÜDAHALE TALEBİ

Söz konusu sorunun bir an önce çözülmesini isteyen mahalle sakinleri, “Burada her gün çocuklar, yaşlılar, sürücüler geçiyor. Bugün çocuklar bariyeri kaldırdı ama ya bir gün tren geçerken bir kaza yaşanırsa? Polatlı sahipsiz mi?” şeklinde endişelerini dile getirdiler.

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