Hendek’te Anne Ve Kızı Hayatını Kaybetti

KAZA ANINDA YAŞANAN FELAKET

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, bir anne ve kızı cadde üstünden yola geçmek isterken bir otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Feci kaza, güvenlik kamerasına yansıdı ve olayın detayları ortaya çıktı. Kaza, Yenimahalle Servetiye Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir Honda marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızı hızla çarptı.

BÖLGEYE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yola savruldu. Olaydan sonra durumun 112 Acil Servis’e bildirilmesiyle birlikte bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, isimleri henüz belirlenemeyen iki kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazanın anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızına hızla gelen otomobilin çarpma anı ve kadınların savrulduğu anlar net bir şekilde gözlemlendi.