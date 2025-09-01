Hendek’te Boru Fabrikasında Ölüme Sıkışma

OLAYIN DETAYLARI

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir boru fabrikasında çalışan Hakan Öredi (25), üretim hattında meydana gelen bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olayın akşam saatlerinde gerçekleştiği bildiriliyor. Öredi, çalıştığı üretim hattında bilinmeyen bir nedenden dolayı duvar ile çelik boru arasına sıkıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrol sonucunda Öredi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZE İŞLEMLERİ

Cumhuriyet savcısının olayla ilgili incelemesinin ardından, Hakan Öredi’nin cenazesi Hendek Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı da ifade ediliyor.