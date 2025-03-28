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Hendek’te Derenin Rengi Kırmızıya Dönüştü

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DİNİZ DERESİ’NDEKİ AŞIRI KİRLİLİK ENDİŞE YARATIYOR

Hendek ilçesinden akan Dinsiz Deresi, son zamanlarda aşırı kirlilik sonucu dikkat çekici bir şekilde renkte değişim gösteriyor. Akyazı ve Hendek ilçeleri arasındaki doğal sınırları belirleyen bu dere, kirliliğin etkisiyle kırmızı bir renk almaya başladı.

KİRLİLİK HALKA BÜYÜK ENDİŞE GETİRİYOR

Derenin renginin bu denli değişmesi, bölge halkında kaygı yaratıyor. Kirlilik sorununun artması, yerel sakinlerin sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri konusunda endişelere yol açıyor.

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