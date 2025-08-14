Haberler

Hendek’te İki Araç Çarpıştı, 8 Yaralı

8 KİŞİ YARALANDI

Sakarya’nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kaza, Hüseyinşeyh Mahallesi bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Karayolları’na ait 17. Şube Şefliği Hüseyinşeyh Bakımevi mevkiinde Ferhat Ç. ile Muhammet B.A. idaresindeki otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Ferhat Ç., araçta sıkıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Ferhat Ç.’yi araçtan çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan kişiler arasında Ferhat Ç., C.Ç., D.Ç., C.Ç., M.Ö., Y.A., M.B.A. ve B.K. bulunuyor. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ULAŞIMDA SORUN YAŞANDI

Kaza nedeniyle Düzce istikameti bir süreliğine ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

