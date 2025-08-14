Hendek’te İki Araç Çarpıştı, 8 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu kazanın sonucunda 1’i ağır olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. Kaza, Hüseyinşeyh Mahallesi bölgesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Karayolları’na bağlı 17. Şube Şefliği Hüseyinşeyh Bakımevi noktasında Ferhat Ç. yönetimindeki 54 KV 906 plakalı araç ile Muhammet B.A.’nın sürdüğü 34 KES 18 plakalı otomobil çarpıştı.

EMNİYET VE ACİL DURUM EKİPLERİMİZİ HAREKETE GEÇİRDİ

Çarpışma sonrası savrulan aracın sürücüsü Ferhat Ç. araç içerisinde sıkıştı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan Ferhat Ç., C.Ç., D.Ç, C.Ç., M.Ö., Y.A., M.B.A. ve B.K. isimli 8 kişi çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

ULAŞIMDA SORUNLAR YAŞANDI

Kaza nedeniyle Düzce istikameti bir süreliğine ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.