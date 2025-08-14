Hendek’te İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

KAZA SONRASI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 1’i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olay, Hüseyinşeyh Mahallesi D-100 kara yolunda gerçekleşti. F.Ç. yönetimindeki 54 KV 906 plakalı araç ile M.B.A. idaresindeki 34 KES 18 plakalı otomobil çarpıştı.

KAZA YERİNE GİDEN EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Kaza ihbarının ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan C.Ç, D.Ç, C.Ç, M.Ö, Y.A. ve B.K. da yaralandı. Yaralılara, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Sürücülerden F.Ç’nin sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.