Haberler

Hendek’te İşçi Hayatını Kaybetti

İŞÇİ, ÇELİK BORULAR ARASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir çelik boru fabrikasında meydana gelen talihsiz olayda, vardiya sırasında iki çelik boru arasına sıkışan işçi Hakan Öredi, yaşamını yitirdi. Olayın meydana gelmesinin ardından durumu fark eden diğer çalışanlar, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE GÖREV YAPTI

Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Hakan Öredi’nin durumunu kontrol etti ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından gerekli yasal işlemler için savcı incelemesi gerçekleştirildi. Öredi’nin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu KKTC’ye Gitti

Yeni atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi.
Haberler

Gazeteciler, İsrail Saldırısını Kınadı

Lübanon'da gazeteciler, İsrail'in Gazze'deki medya mensuplarını hedef almasını protesto etmek ve Gazze'deki meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmak için bir eylem gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.