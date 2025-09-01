Hendek’te İşçi Hayatını Kaybetti

İŞÇİ, ÇELİK BORULAR ARASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir çelik boru fabrikasında meydana gelen talihsiz olayda, vardiya sırasında iki çelik boru arasına sıkışan işçi Hakan Öredi, yaşamını yitirdi. Olayın meydana gelmesinin ardından durumu fark eden diğer çalışanlar, hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE GÖREV YAPTI

Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Hakan Öredi’nin durumunu kontrol etti ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından gerekli yasal işlemler için savcı incelemesi gerçekleştirildi. Öredi’nin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.