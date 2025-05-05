Hendek’te Olay, İki Kadın Hayatını Kaybetti

HENDEK’TE TRAFİK KAZASI RESULTATINDA İKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Hendek ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin çarptığı iki kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Yenimahalle Servetiye Caddesi üzerinde seyrine devam eden H.K. yönetimindeki 54 EK 410 plakalı otomobil, anayolu geçmeye çalışan Nermin ve Necmiye Ayas’a çarptı.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, 59 yaşındaki Nermin ve 55 yaşındaki Necmiye Ayas’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsü, emniyete götürüldü ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMERADA KAYDEDİLEN ANLAR

Öte yandan çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, iki kadının birlikte yürüyüp ana yola geçiş yapmaları, ardından otomobilin çarptığı anlar yer alıyor. Görüntülerde, otomobil sürücüsünün araçtan indikten sonra paniklediği anlar da dikkat çekiyor.