Hendek’te Ücretsiz Karpuz Dağıtıldı

ÜRÜN DAĞITIMI YAPILDI

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir tarım şirketi tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak bir tır dolusu karpuz dağıtıldı. Diyarbakırlı olduğu öğrenilen bu şirket, Hendek ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde düzenlediği etkinlikle vatandaşların beğenisini topladı.

KALABALIK İLGİ GÖSTERDİ

Dağıtım sırasında tırın çevresinde toplanan vatandaşlara 2’şer adet karpuz verildi. Kısa süre içinde karpuzların büyük bir kısmı dağıtıldı. Vatandaşlar, ücretsiz karpuzları dağıtan kişilere teşekkürlerini iletti.