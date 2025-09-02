Haberler

Hendek’te Ücretsiz Karpuz Dağıtıldı

ÜRÜN DAĞITIMI YAPILDI

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir tarım şirketi tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak bir tır dolusu karpuz dağıtıldı. Diyarbakırlı olduğu öğrenilen bu şirket, Hendek ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde düzenlediği etkinlikle vatandaşların beğenisini topladı.

KALABALIK İLGİ GÖSTERDİ

Dağıtım sırasında tırın çevresinde toplanan vatandaşlara 2’şer adet karpuz verildi. Kısa süre içinde karpuzların büyük bir kısmı dağıtıldı. Vatandaşlar, ücretsiz karpuzları dağıtan kişilere teşekkürlerini iletti.

Teksas’ta Sel, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Texas'ta yaşanan sel felaketinde iki kişi yaşamını yitirdi; bir ceset, San Antonio'daki havaalanı yakınında bulundu.
E.G., Hırsızlıkla Tutuklandı

İzmit'te 300 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan ve 114 suç kaydı bulunan E.G., bebeğiyle birlikte adliyeye sevk edilip tutuklandı. Soruşturma başlatıldı.

