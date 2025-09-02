Hendek’te Ücretsiz Karpuz Dağıtımı Yapıldı

ÜCRETSİZ KARPUZ DAĞITIMI YAPILDI

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir tarım şirketi, vatandaşlara ücretsiz olarak bir tır dolusu karpuz dağıttı. Diyarbakırlı olan tarım şirketi, Hendek ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde gerçekleştirilen bu etkinlikle, yerel halkı sevindirdi.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Etkinlik sırasında tırın etrafında toplanan vatandaşlara, her birine 2 adet karpuz verildi. Kısa süre içinde karpuzların büyük kısmı tükendi. Karşılaştıkları bu jest için tarım şirketine teşekkür eden vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.