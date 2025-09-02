Haberler

Hendek’te Ücretsiz Karpuz Dağıtımı Yapıldı

ÜCRETSİZ KARPUZ DAĞITIMI YAPILDI

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir tarım şirketi, vatandaşlara ücretsiz olarak bir tır dolusu karpuz dağıttı. Diyarbakırlı olan tarım şirketi, Hendek ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde gerçekleştirilen bu etkinlikle, yerel halkı sevindirdi.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Etkinlik sırasında tırın etrafında toplanan vatandaşlara, her birine 2 adet karpuz verildi. Kısa süre içinde karpuzların büyük kısmı tükendi. Karşılaştıkları bu jest için tarım şirketine teşekkür eden vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.

D.Ö. Serbest Bırakıldı, Yangın Kontrol Altında

Bartın'ın Ulus ilçesindeki Aşağıçerçi köyünde orman yangınına sebep olan D.Ö., mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangın, tütsü körüğünden kaynaklanan kıvılcımdan ve patlayan piknik tüpünden başladı.
Otluk Alanda Yangın, Kamyon Yandı

Ataşehir'de bir otluk alanda çıkan yangın, park halindeki bir kamyona sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak kamyon kullanılamaz hale geldi.

