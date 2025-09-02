Hendek’teki Borular Arasında Sıkışma

Gündem

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir çelik boru fabrikasında, üretim hattında görevli Hakan Ö., çelik borular ile duvar arasında sıkıştı. Bu durumu öğrenen yetkililer, bölgeye hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini yönlendirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Hakan Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Hakan Ö.’nün cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastaneye ulaştığında Hakan Ö.’nün yakınları olayın şokunu yaşayıp sinir krizi geçirdi. Yaşanan bu talihsiz olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

