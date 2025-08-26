Hendek’teki Yangın Kontrol Altında Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEPLERİ

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan ormanlık alanda bir yangın çıktı. Hacimbey Mahallesi mevkiinde meydana gelen bu yangının nedeni henüz bilinmiyor. Yangın, aniden ortaya çıkınca hemen bölgeye itfaiye ve ormancılık ekipleri yönlendirildi.

YANGINA MÜDAHALE HIZLA GERÇEKLEŞTİ

Ekiplerin hızlı müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle yangın, kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde daha büyük bir felaket önlenmiş oldu.