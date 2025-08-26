Hendek’teki Yangın Kontrol Altında Söndürüldü

Haberler

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEPLERİ

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan ormanlık alanda bir yangın çıktı. Hacimbey Mahallesi mevkiinde meydana gelen bu yangının nedeni henüz bilinmiyor. Yangın, aniden ortaya çıkınca hemen bölgeye itfaiye ve ormancılık ekipleri yönlendirildi.

YANGINA MÜDAHALE HIZLA GERÇEKLEŞTİ

Ekiplerin hızlı müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle yangın, kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde daha büyük bir felaket önlenmiş oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Dublin’de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dublin'de İrlanda-Türkiye Dostluk Grubu ile toplantı gerçekleştirdi. İkilit ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
Arama Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Arnavutköy'de 15 Ağustos'ta kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar için arama çalışmaları ormanlık alanda devam ediyor. AFAD ve gönüllüler, yoğun çabalar sarf ediyor.

